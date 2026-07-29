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İsrail’de İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle bir İsrailli tutuklandı

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İsrail’de daha önce gizli bir askeri birlikte görev yapan İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İsrail'de daha önce gizli bir askeri birlikte görev yapan İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İsrail'de İran adına casusluk yapan bir İsrail vatandaşı tutuklandı. İsrail Polisi, Savunma Bakanlığı ve iç istihbarat teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu şüphelinin 16 Temmuz'da Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde "yabancı bir ajanla temas kurmak ve düşman yararına bilgi aktarmaya teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanmasına başlandığı bildirildi.

Şüphelinin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında gizli bir birlikte görev yaptığı aktarılan açıklamada, şüphelinin, "kendisini İran istihbarat görevlisi olarak tanıtan bir kişiyle" temas kurduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, şüpheliden bir askerin İran adına çalışması için yardımcı olmasının da istendiği kaydedildi.

Şüphelinin İranlı istihbarat görevlisine hangi bilgileri aktardığı veya ne zaman gözaltına alındığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail makamları, vatandaşlara "düşman ülkelerden yabancı unsurlar veya kimliği belirsiz kişilerle temas kurmamaları" yönündeki uyarılarını yineledi.

Yetkililer, son iki yılda aralarında asker ve yedek askerlerin de bulunduğu onlarca İsrail vatandaşının İran adına casusluk yapmakla suçlandığını, birçok olayda İran istihbaratının İsrail vatandaşlarına özellikle sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden ulaştığı belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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