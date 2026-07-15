İsrail'de İran adına casusluk yapan askere 5 yıl hapis

İsrail'de zorunlu askerlik yapan bir kişi, İran adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail'de İran adına casusluk yapan askerin cezası belli oldu. İsrail ordusu, zorunlu askerlik görevini yapan bir askerin, İran adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ordu, söz konusu askerin, Askeri polis, İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Shin Bet tarafından yürütülen ortak soruşturmanın ardından yabancı bir ajanla irtibat kurmak ve düşmana fayda sağlayabilecek bilgi aktarmak suçlarından mahkum edildiğini aktardı. Ordu, "Sonunda baskı altında hisseden sanık, yabancı bir ajanla temas kurduğunu birliğindeki bir personele bildirdi ve ertesi gün Shin Bet tarafından gözaltına alındı" dedi.

Savcılık 7 yıl hapis istedi

Askeri savcılık, sanığın eylemlerinin ciddiyetini ve oluşturduğu riski vurgulayarak 7 yıl hapis cezası talep etti. Ancak askeri mahkeme, sanığın görevi sırasında elde ettiği herhangi bir askeri bilgiyi paylaşmamış olmasını, İranlı ajanla bağlantısını kesmesini ve olayı kendi komutanlarına bildirmesini hafifletici neden olarak değerlendirdi ve 5 yıl hapis cezası verdi.

Videolar karşılığı para almış

İsrail basınında yer alan haberlerde, askerin 2025 yılında mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden bazıları İran bağlantılı kişilerden çeşitli iş teklifleri aldığı ve İranlı bir ajanın, askere çeşitli fotoğraflar ve görüntüler çekmesi karşılığında para teklif ettiği ifade edildi. Askerin Haziran 2025'te İran ile yaşanan savaş sırasında sivil bölgelerde çektiği füze önleme görüntülerini içeren iki videoyu İranlı ajana gönderdiği belirtilen haberlerde, askerin bu görüntüler karşılığında ödeme aldığı ifade edildi. Haberlerde, askerin ayrıca, internette bulduğu ve aralarında bir füzenin isabet anını gösteren görüntülerin de bulunduğu çeşitli videoları İranlı ajana ilettiği belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı