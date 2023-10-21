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İsrail, Beyt Hanun şehrini vurdu

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3. Sayfa Haberleri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında bulunan Beyt Hanun şehrini vurdu, bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında bulunan Beyt Hanun şehrini vurdu, bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsrail- Filistin arasındaki çatışmalar 15. günde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail sınırında yer alan Beyt Hanun şehrini vurdu. Şehirden yoğun duman yükseldi. - BEYT HANUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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