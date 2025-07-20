İsrail Başbakanı Netanyahu Gıda Zehirlenmesi Geçirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu Gıda Zehirlenmesi Geçirdi
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İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi geçirdiğini ve üç gün boyunca evden çalışacağını açıkladı. Netanyahu'nun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi geçirdiğini ve 3 gün boyunca evden çalışacağını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabahki haftalık kabine toplantısını kaçırdığına ilişkin basında yer alan haberlerin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi açıklama yaptı. Ofis, Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi geçirdiğini ve 3 gün boyunca evden çalışacağını bildirdi.

Netanyahu'nun gece saatlerinde rahatsızlandığını aktaran Ofis, Netanyahu'nun Hadassah Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Direktörü Dr. Alon Hershko tarafından muayene edildiğini açıklayarak, Hershko'nun Netanyahu'ya bozuk gıda yemekten kaynaklanan bağırsak iltihabı teşhisi koyduğu ifade edildi.

Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ofis, Netanyahu'ya hastalıktan kaynaklanan dehidrasyon nedeniyle damardan sıvı verildiğini ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysi ceylan :

Allah tamamina erdirsin iyileşmemen dileğiyle

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