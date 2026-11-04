Isparta Yalvaç'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi Leylak Sokak üzerindeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D.'ye ait dairede henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede gelen ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairenin salon bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı