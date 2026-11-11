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Isparta Yalvaç'ta 11 yıl 6 ay cezası olan firari yakalanarak cezaevine teslim edildi

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Isparta Yalvaç'ta 11 yıl 6 ay cezası olan firari yakalanarak cezaevine teslim edildi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Isparta'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yalvaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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