Isparta Yalvaç'ta 11 yıl 6 ay cezası olan firari yakalanarak cezaevine teslim edildi

Isparta Yalvaç'ta 11 yıl 6 ay cezası olan firari yakalanarak cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Yalvaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı