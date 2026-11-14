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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde D-350 kara yolundaki kavşakta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, diğer ikisi Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-350 Isparta-Konya kara yolu Kozluçay köyü Dereboğazı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. T.S. idaresindeki 35 DFZ 580 plakalı Kia marka otomobil, Yalvaç istikametinden Şarkikaraağaç yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen K.K. yönetimindeki 32 HT 001 plakalı BMW marka otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gelendost Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü T.S. ile araçta yolcu olarak bulunan R.S. ve diğer otomobilin sürücüsü K.K. yaralandı.

Yaralılardan K.K., Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar T.S. ve R.S. ise Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobiller kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırılırken, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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