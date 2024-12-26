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Isparta'nın Yalvaç İlçesinde 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Isparta'nın Yalvaç İlçesinde 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında vatandaşların panik halinde dışarı çıktığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. AFAD, olayda can veya mal kaybı olmadığını belirtti ve vatandaşları artçı depremler konusunda uyardı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında vatandaşların kapalı mekanlardan dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.00'de Isparta'nın Yalvaç ilçesi merkez üslü 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremle birlikte Yalvaç ve çevresindeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem anında bazı vatandaşların kapalı mekanlardan dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı veya mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

AFAD, vatandaşlara sosyal medya hesaplarından muhtemel artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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