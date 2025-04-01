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Isparta-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Isparta-Konya karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı ve akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı.

Isparta- Konya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta-Konya karayolu Şarkikaraağaç ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cengiz yönetimindeki 32 K 1688 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Selame C. ise yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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