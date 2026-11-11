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Isparta Gönen'de pekmez kabında 189 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Isparta Gönen'de pekmez kabında 189 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin çantasındaki pekmez kabında 189 uyuşturucu hap ele geçirildi; şüphelinin üzerinde 1 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, pekmez kabı içerisinde 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 gram eroin ele geçirilirken, çantasında bulunan pekmez kabı içerisinde ise poşete sarılı 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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