Isparta'da yüksekten düşen 36 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 03.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülhan Altunbaş (36) henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı tepede yüksekten düştü. Yanında bulunan H.A. (34) isimli erkek de Altunbaş ile birlikte düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan Altunbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan H.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. H.A.'nın tedavisinin ardından polis merkezinde alınan ifadesinde, Altunbaş'ın kendisini boşluğa bıraktığını, onu tutmak isterken birlikte düştüklerini öne sürdüğü öğrenildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından H.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

