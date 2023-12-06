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Isparta'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Gönen ilçesi İğdecik köyü yol ayrımında meydana gelen kazada, yoğun sis nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da yoğun sis sebebiyle iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Gönen ilçesi İğdecik köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.O.T. (23) hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Cemal Soysal idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Meydana gelen feci kazada sürücü Cemal Soysal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hamdi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.O.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.A. (43) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemal Soysal ile Hamdi Özdemir'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bölgede yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü belirtilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hamdi Özdemir Isparta Ölüm Yaralanma Trafik Kaza 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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