Isparta'da Yaya Kazası: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Isparta'da Yaya Kazası: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir ticari aracın çarpması sonucu 69 yaşındaki Mehmet Başoda yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü, 4 saat sonra yakalandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, yaklaşık 4 saat sonra başka bir köyde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 00.40 sıralarında Bağkonak köyü Akşehir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Y. idaresindeki 42 UR 633 plakalı Volkswagen marka ticari araç, yol kenarında yürüyen 69 yaşındaki Mehmet Başoda'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçe girişindeki duvara çarparak durabildi. Kazanın ardından araç sürücüsü Mevlüt Y., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Başoda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli 4 saat sonra başka bir köyde saklanırken yakalandı

Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde firari şüpheli Mevlüt Y., gece saat 04.45 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde, Ümit A. isimli şahsa ait evde saklanırken tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Mevlüt Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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