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Isparta'da Yangın: 60 Güvercin Telef Oldu

Isparta'da Yangın: 60 Güvercin Telef Oldu
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Isparta'nın Sidre Mahallesi'nde Sefa Özdemir’e ait iki güvercin kulübesinde çıkan yangında 60 güvercin telef oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Isparta'da iki güvercin kulübesinde çıkan yangında 60 adet güvercin telef oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Sidre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefa Özdemir isimli vatandaşa ait 2 güvercin kulübesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 60 adet güvercin telef olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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