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Isparta'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Isparta'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da park halindeyken çıkan yangında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da park halindeyken çıkan yangında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün Gülistan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih C.'ye ait 15 ABC 467 plakalı park halindeki araç yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan otomobilin elektrik aksamının kısa devre yaptığı belirlenirken, araç kullanılamaz hale geldi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Isparta Fatih 3. Sayfa Haberler

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