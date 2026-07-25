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Isparta’da yaklaşık 8 bin 984 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Isparta’da yaklaşık 8 bin 984 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık bin 984 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık bin 984 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bir adrese dün ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda A.A. isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen 3 parça halinde A4 kağıda emdirilmiş yaklaşık 8 bin 984 içimlik sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Eğirdir Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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