Isparta'da Yağmurla Kayganlaşan Yolda Kaza: Sürücü Yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Eğirdir Isparta Karayolu Komando kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyza M. G. idaresindeki 33 N 1253 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Kazada Beyza M. G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA