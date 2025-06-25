Isparta'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi. geçtiğimiz gün il merkezinde yapılan operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA