Isparta'da Uyuşturucu Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı

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Isparta'da yapılan denetimlerde, uyuşturucu madde taşıyan iki kişi yakalandı ve adli işlemler başlatıldı. Şüphelilerden birinde 54 adet sentetik ecza, diğerinde ise 0.30 gram kokain ele geçirildi.

Isparta'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucu madde taşıyan iki kişiyi yakaladı. Üst araması yapılan şüphelilerden birinde 54 adet sentetik ecza, diğerinin ise 0.30 gram kokain ile 1 adet cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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