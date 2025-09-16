Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Yüklü Miktarda Madde ve Para Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir ev ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza ve yüklü miktarda para ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir ev ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza, aparat ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 15 Eylül Pazartesi günü operasyon düzenledi. Bir ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda, 28 paket halinde satışa hazır 36,99 gram uyuşturucu madde, 1 adet sentetik ecza, 2 adet aparat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 380 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
