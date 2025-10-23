Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda saksılara dikili kenevir bitkileri ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda saksılara dikili kenevir bitkileri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, geçtiğimiz gün yapılan operasyonda saksılara dikili 5 kök kenevir bitkisi, 2 gram esrar, 24 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, 1 adet esrar öğütücüsü ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
