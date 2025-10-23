Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda saksılara dikili kenevir bitkileri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, geçtiğimiz gün yapılan operasyonda saksılara dikili 5 kök kenevir bitkisi, 2 gram esrar, 24 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, 1 adet esrar öğütücüsü ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA