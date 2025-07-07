Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Yakalandı

Isparta Anadolu Mahallesi'nde bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. Operasyonda biri 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü Anadolu Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi. Adreste yapılan aramada 3 parça halinde toplam 4.3 gram metamfetamin, 10 parça halinde toplam 314 içimlik sentetik kannabinoid, 3 adet payp, 1 adet bong bulundu. Ayrıca evde bulunan şüpheli şahısların GBT ve UYAP sorgulamalarında 1 şahsın, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, diğer 1 şahsın da aynı suçtan mahkemece arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen maddeler, adli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ISPARTA