Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Yakalandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Yakalandı
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Isparta Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4.3 gram metamfetamin ve 314 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda, biri 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan iki şahıs gözaltına alındı.

Isparta Anadolu Mahallesi'nde bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. Operasyonda biri 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü Anadolu Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi. Adreste yapılan aramada 3 parça halinde toplam 4.3 gram metamfetamin, 10 parça halinde toplam 314 içimlik sentetik kannabinoid, 3 adet payp, 1 adet bong bulundu. Ayrıca evde bulunan şüpheli şahısların GBT ve UYAP sorgulamalarında 1 şahsın, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, diğer 1 şahsın da aynı suçtan mahkemece arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen maddeler, adli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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