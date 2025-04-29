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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 760 Kullanımlık Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 760 Kullanımlık Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 760 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen operasyonda 760 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün bir operasyon gerçekleştirildi. Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 760 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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