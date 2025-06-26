Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın Eğirdir'de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken, 12 bin 800 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün Isparta iline yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Eğirdir ilçesinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda M.D., R.N.D. ve D.D. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, toplam 12 bin 800 kullanımlık sentetik cannabinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ISPARTA