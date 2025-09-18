Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarda 57,91 gram sentetik kannabinoid, esrar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik dün operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda; 57,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai), kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,92 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA