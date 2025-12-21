Isparta'da yunus timlerinden uyuşturucu denetimi: 2 şüpheliye adli işlem
Isparta'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde kağıda emdirilmiş 304 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, dün il genelinde uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrollerde 5 parça halinde toplam 304 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa