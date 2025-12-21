Haberler

Isparta'da yunus timlerinden uyuşturucu denetimi: 2 şüpheliye adli işlem

Isparta'da yunus timlerinden uyuşturucu denetimi: 2 şüpheliye adli işlem
Güncelleme:
Isparta'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde kağıda emdirilmiş 304 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da yunus timlerince tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, dün il genelinde uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrollerde 5 parça halinde toplam 304 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA



