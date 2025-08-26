Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 2 şahsın üzerinden sentetik kannabinoid, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirdi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos Pazartesi günü Sanayi Mahallesi 104. Cadde'de uygulama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, 2 şahsın üzerinden 112 içimlik sentetik kannabinoid, 0,12 gram metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa