Isparta'da uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheliye adli işlem

Isparta'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 52 parça halinde 119 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 52 parça halinde toplam 119 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan, 1 şüpheli şahıs hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA