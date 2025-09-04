Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 781 kullanımlık sentetik kannabinoid, 6 sentetik ecza ve 2,55 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 781 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6 adet sentetik ecza ve 2,55 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül Perşembe günü uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 781 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6 adet sentetik ecza ve 2,55 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA

