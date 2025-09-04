Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül Perşembe günü uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 781 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6 adet sentetik ecza ve 2,55 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa