Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, metamfetamin ve sentetik ecza maddeleri ele geçirilirken, 1 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Mayıs 2025 tarihinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 parça halinde satışa hazır toplam bin 189 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 3 parça halinde 5,12 gram metamfetamin, 19 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu kapsamında gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi veya UYUMA uygulaması üzerinden ihbar edilmesi çağrısında bulundu. - ISPARTA