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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 avukat gözaltına alındı

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Isparta'da narkotik ekipleri tarafından bir avukatlık bürosuna yapılan operasyonda 1 avukat, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 avukat gözaltına alındı

ISPARTA - Isparta'da narkotik ekiplerince avukatlık bürosuna operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 1 avukat "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçundan gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Isparta merkeze bağlı 6 Mart Caddesi üzerinde bulunan bir avukatlık bürosuna operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda R.Ö isimli avukat hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Avukat R.Ö ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Isparta Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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