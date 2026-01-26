Isparta'da usulsüz av yapan 2 kişiye idari işlem yapıldı

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin hafta sonu gerçekleştirdiği koruma ve kontrol denetimlerinde 84 kişi kontrol edildi, usulsüz avlanan 2 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Merkez Şefliği ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında hafta sonu koruma ve kontrol denetimleri gerçekleştirdi. DKMP ekiplerince yapılan çalışmalarda toplam 84 kişi denetlenirken, usulsüz avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi için denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - ISPARTA