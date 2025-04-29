Isparta'da Trafik ve Asayiş Uygulaması: 20 Sürücüye Ceza

Isparta'da toplam 1 buçuk saatte yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 287 kişi ile 142 araç ve sürücüsü denetlendi. Kurallara uymayan 20 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla dün akşam 21.00 ile 23.30 saatleri arasında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. İl genelinde 2 farklı noktada yapılan denetimlerde toplam 287 şahıs ile 142 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 20 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA