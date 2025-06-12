Isparta'da Trafik ve Asayiş Uygulaması: 126 Şahıs ve 58 Araç Denetlendi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 saatlik trafik ve asayiş uygulamasında 126 şahıs ile 58 araç ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu sürücülere idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla geçtiğimiz gün akşam saat 20.30 ile 21.30 saatleri arasında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında toplam 126 şahıs ile 58 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan sürücülere idari para cezası uygulandı. - ISPARTA