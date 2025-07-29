Isparta'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı kazadan acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan Ayşe Ocak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 10.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya kara yolu PTS Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal O. idaresindeki 32 KF 252 plakalı Tofaş marka otomobil, ana yoldan akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Ersoy E. yönetimindeki 32 AED 797 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş otomobilde sürücü Cemal O. ile yolcu Ayşe Ocak, diğer araçta ise sürücü Ersoy C. ile yolcular Eren Erdem K., Ecrin Zeliha K., Souad M., Efnen E. ve Şahindiye E. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Ocak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA