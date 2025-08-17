Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Aşağıkale Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Aşağıkale Mahallesi Total kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Y. idaresindeki 32 YU 405 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa D. yönetimindeki 34 SP 7836 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Doğan Y. ve Mustafa D. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Dursun Y., Hamide K. ve Emine Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
