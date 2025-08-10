Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı aydınlatma direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi 101 Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fecir H. idaresindeki 34 CEH 285 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje savrulduktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Tuka H., Ula H., Naya H., Halit H. ve Ayşe K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
