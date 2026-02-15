Haberler

Isparta'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 10 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, karşı şeride geçip şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta-Konya kara yolunun 134'üncü kilometresi Fele Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölkem S. idaresindeki 34 BU 6153 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç şarampole savruldu. Kazada sürücü Gölkem S. ile araçta yolcu olarak bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
