Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Isparta-Konya kara yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyü Isparta-Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan 32 AE 444 plakalı otomobil ile 01 ATG 940 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Raziye Kura'nın (54) hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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