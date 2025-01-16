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Isparta'da Trafik Denetimleri: 32 Araç Ceza Aldı

Isparta'da Trafik Denetimleri: 32 Araç Ceza Aldı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, son 24 saatte bin 346 araç, 148 otobüs ve 30 motosikleti kontrol ederek, hatalı park eden 32 araca ceza kesildi ve 255 araç ile 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, son 24 saatte yaptığı denetimlerde bin 346 araç, 148 otobüs ve 30 motosikleti kontrol etti. 32 araca hatalı park nedeniyle ceza kesildi, 255 araç ve 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde; son 24 saatte bin 346 araç, 148 otobüs, 30 motosiklet ve sürücüleri kontrol edildi. Denetimlerde, 32 araca hatalı park nedeniyle idari para cezası uygulanırken, kusurlu bulunan 255 araç ve 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem yapıldı. Ayrıca, eksiklikleri bulunan veya çevreye rahatsızlık veren 13 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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