Isparta'da Trafik Denetimleri: 24 Araç ve Sürücüsüne Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 207 şahıs ve 103 araç kontrol edildi, 24 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 noktada yapılan denetimlerde 207 şahıs ile 103 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 24 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde şehir genelinde 10 noktada abartı egzozlu, motosikletli ve modifiyeli araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde: 207 şahıs, 103 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlu bulunan 24 araç ve sürücüsüne ilgili trafik kuralları kapsamında idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
