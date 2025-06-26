Isparta'da Trafik Denetimleri: 106 Şahıs ve 24 Araç Kontrol Edildi

Isparta'da Trafik Denetimleri: 106 Şahıs ve 24 Araç Kontrol Edildi
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Isparta'nın Gönen ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 106 şahıs ve 24 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası kesildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 106 şahıs ve 24 araç denetlendi. Kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gönen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün ilçede geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Motorize Yunus timleri de destek verdi. Yapılan denetimlerde toplam 106 şahıs ile 24 araç ve sürücüsü sorgulandı. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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