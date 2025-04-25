Isparta'da Trafik Denetimi: 3 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da dün akşam gerçekleştirilen 1,5 saatlik asayiş ve trafik denetiminde, kurallara uymayan 3 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 21.00 ile 22.30 arasında kent merkezinde belirlenen 4 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 192 kişi ve 86 araç sorgulandı. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 3 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA