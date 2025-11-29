Isparta'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın bariyerlere ve elektrik direğine çarparak tarlaya savrulduğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta–Eğirdir karayolunun 13'üncü kilometresinde Kuleönü Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. (46) idaresindeki 32 PP 836 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR tarlaya savrulurken, sürücü H.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, tır vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA