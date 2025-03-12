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Isparta'da Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Isparta'da Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır refüje devrildi. Sürücü Hamza A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkan tırın refüje devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Alcıklar Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza A. (50) yönetimindeki 32 AFF 796 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada, sürücü Hamza A. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Hamza A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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