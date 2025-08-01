Isparta'da Tefecilik Operasyonu: 15 İmzalı Senet ve Silahlar Ele Geçirildi

Isparta'da Tefecilik Operasyonu: 15 İmzalı Senet ve Silahlar Ele Geçirildi
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Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, bir şüphelinin ikametinde ve araçlarında 15 adet imzalı açık senet ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gönen ilçesinde tefecilik şüphesiyle gerçekleştirilen operasyonda 15 imzalı açık senet ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gönen ilçesinde tefecilik suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüphelinin ikametinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada, 15 adet imzalı açık senet, 1 cep telefonu, 1 sikke, 3 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen deliller doğrultusunda şüpheli hakkında tefecilik suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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