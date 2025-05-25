Isparta'da Takla Atan Hafif Ticari Araçta 1 Yaralı

Isparta'da Takla Atan Hafif Ticari Araçta 1 Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Senirkent Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan I. idaresindeki 46 AHA 321 plakalı Opel marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ramazan I. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Araç ise kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak İçöz Yediemin Otoparkına götürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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