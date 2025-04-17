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Isparta'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı, Alkol Tespiti Yapıldı

Isparta'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı, Alkol Tespiti Yapıldı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolünü kaybeden hafif ticari araç takla attı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, yapılan muayenede 2.5 promil alkollü olduğu belirlendi.

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün yapılan muayenede 2.5 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Başer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ü. idaresindeki 07 YG 162 plakalı Peugeout marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Araç ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün yapılan muayenesinde 2.5 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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