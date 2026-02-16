Isparta'da şiddetli fırtına cami külahını yerinden söktü

Isparta'da gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar bir caminin minaresinin külahını yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Isparta'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle Ayazmana Halıkent Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresinin külah kısmı büyük bir gürültüyle savrularak çevreye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak külahın düşmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Muhtemel risklere karşı bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken hasar tespit çalışmalarına başlandı. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısı

Yetkililer, kent genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle çatı, tabela ve yüksek yapıların bulunduğu bölgelerde tedbirli olunması gerektiği bildirildi. - ISPARTA