Seyir halindeki otomobil alev aldı

Isparta'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karayolları Kavşağı'nda Erkan A. yönetimindeki 32 PF 367 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü hemen aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı